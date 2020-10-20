Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkelerin aldığı önlemlerin bir sonucu da karbon emisyonlarındaki düşüş oldu.

Yani büyük oranda fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan ve iklim değişikliğinin temel itici gücü olan karbondioksit (CO2) emisyonları...

Pandemi ilerledikçe bu yılın başlarında özellikle ekonomik faaliyetler ve seyahatlerde zorunlu kısıtlamalara gidildi.

Birçok uzman da bu duruma bağlı olarak karbondioksit emisyonlarının büyük ölçüde azalacağını tahmin etti. Tabii veriler, COVID-19 salgını sırasında emisyonların düştüğünü ancak önlemler gevşetildikçe yeniden arttığını ortaya koyuyor.

Peki dünya genelinde ve ülkeler bazında durum ne? 2020'de karbon emisyonları ne ölçüde düştü?

Cevabı, yılın ilk 8 ayını 2019’la kıyaslayan “Karbon İzleme” (Carbon Monitor) adlı uluslararası oluşum veriyor.

Verilere göre, küresel emisyonlar yüzde 6,5 azaldı. Buna en büyük katkıyı, kara taşımacılığı kullanımındaki düşüşün verdiği söylenebilir.

Verileri yayımlanan ülkeler arasında 31 Ağustos itibarıyla geçen yıla göre en büyük düşüşü İspanya gösterdi. Bu ülkedeki emisyonlarda yüzde 17,2’lik bir azalma var.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Hindistan için bu düşüş yüzde 13,4, ABD’de yüzde 12,9, Almanya’da yüzde 12,8, Brezilya için yüzde 12,7, İngiltere’de yüzde 12, İtalya’da yüzde 11,8, Fransa’da yüzde 11,6, Japonya’da yüzde 7,1, Rusya için yüzde 4,4. Salgının çıkış noktası olan Çin’de ise yüzde 2’lik düşüş söz konusu.