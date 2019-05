ABD, özellikle ülkenin iç batı bölümlerinde meydana gelen kasırgalarla boğuşuyor.

Öyle ki, son 30 günde meydana gelen 500 kasırga bölgeyi savaş alanına çevirdi.

Hava raporlarına göre, geçtiğimiz pazartesi günü Idaho ve Colorado eyaletleri arasında 55 ayrı kasırga gözlemlendi.

Kansas’ta perşembe günü meydana gelen kasırga sonrası 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede uçuşlar askıya alındı.

Ohio’da ise 82 yaşında bir kadın, park halinde bir aracın hortumla birlikte evine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Jeffrey Hazel haberi doğruladı ve “Bölge savaş alanına dönmüştü” dedi.

Meteoroloji uzmanı Patrick Marsh, sosyal medya sitesi Twitter’da, 30 günde 500 kasırga istatistiğinin yalnızca 4 dönemde yaşandığına dikkat çekti.

Just how "active" have the last 30 days been for tornadoes? We're currently sitting at 500 filtered *eyewitness tornado reports* during this time period.



Only four periods in the official database ever exceed 500 *observed* tornadoes in 30 days: 2003, 2004, 2008, and 2011. pic.twitter.com/rV2KTC3Gmz