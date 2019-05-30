İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde (AB) kalmasının ülkeye haftalık 350 milyon pound zarara yol açacağı, en iyisinin AB dışında kalmak olacağını ifade ederek yalan söylediği belirtilen Boris Johnson'ın mahkemeye çıkacağı açıklandı.

İngiltere Bölge Hakimi Margot Coleman, eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve eski Londra Belediye Başkanı Johnson’ın bir devlet dairesinde 3 suistimal suçu işlediğinin iddia edildiği özel çağrıya uyması gerektiğini söyledi.

Johnson'ın avukatları ise, davanın "siyasi nedenle" açıldığını ve bir "gösteri" olduğunu savunuyor.

İlk duruşması Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek dava daha sonra ceza mahkemesinde sürecek.

Johnson, 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May'in yerine geçebilecek adaylar arasındaki en güçlü isim.

Brexit krizi

İngiltere'de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin, May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını aktaran İngiltere Başbakanı May, baskılar üzerine 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters, BBC