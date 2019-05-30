Filistin haber ajansı WAFA'a göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Bahreyn Kralı'nın temsilcisi Abdullah bin Hamed Al Halife ile bir araya geldi.

Filistin'in katılmama kararı

Abbas, Bin Hamed'e, söz konunu çalıştaya katılmayacağını iletti.

Ülkesinin söz konusu çalıştayın organizatörlüğünü değil sadece ev sahipliğini yaptığını belirten Bin Hamed ise Bahreyn'in, Filistin meselesinin, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve uluslararası kararlar temelinde çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Bin Hamed, dünyanın en haklı meselesi olan Filistin meselesinin sadece siyasi yollardan çözülebileceğini kaydetti.

Abbas dün yaptığı açıklamada, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayıyla ilgili, “Yüzyılın utancının da Bahreyn’deki çalıştayın da cehenneme kadar yolu var” demişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA