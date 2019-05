İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Ceza Savcılığı Başkanı Muhammed Şehriyari, eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Necefi'nin polise teslim olduğunu belirten Şehriyari, "Necefi, ailevi anlaşmazlıklar nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf etti" dedi.

Ruhani'nin yakın ekibinden eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin ikinci eşi Mitra Necefi, başkent Tahran'ın kuzeyindeki Saadat Abad semtindeki evinde göğsünden vurularak öldürülmüştü.

İran'da yayın yapan reformistlere yakınlığıyla bilinen "İnsafnews" haber sitesi muhabirlerinden Perisa Salihi, olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Necefi'nin eşi dün İnsafnews'i aradı ve bize röportaj vermek istedi. Bugün ofise gelecekti ancak aynı gün öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet televizyonunun ropörtajı tepki çekti

İran devlet televizyonu, Necefi ile karakolda bir ropörtaj yaptı.

May 28,Tehran Iran

The man in the background on the left is Tehran's former mayor Mohammad Ali Najafi who turned himself in today,confessing 2 the murder of his second wife

Has anyone ever seen that a murderer be welcomed in a suit & be offered tea at the police station?@amnesty pic.twitter.com/MfSY2enp6M