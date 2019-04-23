İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen, yeni yaptırımları devreye sokan ve son olarak Devrim Muhafızları'nı terörist listesine alan Trump yönetimi, bu kez Lübnan'da faaliyet gösteren İran yanlısı Hizbullah'ı hedef aldı.

Hizbullah'ın finansal ağını çökertecek herhangi bir bilgi verene yaklaşık 10 milyon dolarlık ödül vadetti.

Açıklama ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Evanoff'dan geldi.

"Dışişleri Bakanlığı 10 milyon dolarlık yeni bir ödül koydu. Bu ödül Lübnan'daki Hizbullah'ı destekleyen parasal işlemleri kesintiye uğratacak bilgiler içindir."

ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Engelleme Yasası'nda değişikliğe giderek, Hizbullah'ı uluslararası alanda daha da yalnızlaştırma yolunda adım atmıştı.

Kaynak: TRT Haber