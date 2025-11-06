ABD'nin yaptırımların kaldırılmasını içeren Suriye taslağına BMGK'dan itirazlar geldiği iddia edildi

Al Jazeera’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, BMGK üyelerinden ABD’nin hazırladığı söz konusu Suriye taslağına itirazlar geldiği belirtildi.

Haberde, Çin’in Suriye'ye ilişkin taslak karar metnine yönelik değişiklik önergesi sunduğu, ancak ABD’nin bugün yapılacak BMGK toplantısında tasarısının oylanması için baskılara devam ettiği ifade edildi.

Associated Press'in (AP) dün yayınladığı haberde, Şara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’da Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nın 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.