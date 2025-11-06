Parçalı Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2025 06:18

ABD'nin yaptırımların kaldırılmasını içeren Suriye taslağına BMGK'dan itirazlar geldiği iddia edildi

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden taslakta uzlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.

ABD'nin yaptırımların kaldırılmasını içeren Suriye taslağına BMGK'dan itirazlar geldiği iddia edildi

Al Jazeera’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, BMGK üyelerinden ABD’nin hazırladığı söz konusu Suriye taslağına itirazlar geldiği belirtildi.

Haberde, Çin’in Suriye'ye ilişkin taslak karar metnine yönelik değişiklik önergesi sunduğu, ancak ABD’nin bugün yapılacak BMGK toplantısında tasarısının oylanması için baskılara devam ettiği ifade edildi.

Associated Press'in (AP) dün yayınladığı haberde, Şara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’da Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nın 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler ABD Suriye Çin
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
Devrim niteliğindeki ilaç en ölümcül kanser türlerinden birinde umut vadediyor
06:47
Yapay zekanın yetenekleri hatalı testler nedeniyle abartılıyor olabilir
06:46
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor
06:41
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
06:40
Yaban hayatı parkı maddi yetersizlik nedeniyle aslanları öldürdü
06:33
Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ