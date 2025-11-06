Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2025 01:31

ABD'deki uçak kazasında can kaybı artıyor

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ABD'deki uçak kazasında can kaybı artıyor
[Fotograf: AFP]

ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği son basın toplantısında, eyaletin Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Can kaybının 2 kişi daha artarak 11'e yükseldiğini söyleyen Beshear, "(Enkaz alanında) Artık canlı birini bulmayı beklemiyoruz." dedi.

Beshear, ölü sayısının 12'ye çıkabileceğini belirterek, "Yetkililer artık ilk müdahale ekiplerinin güvenliğini ön planda tutuyor." diye konuştu.

Kaza alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Beshear, şu ana kadar 16 ailenin sevdiklerinin kayıp olduğunu bildirdiğini aktardı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik

Kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını dile getiren Beshear, uçakta, çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını kaydetti.

Bu arada, Louisville Üniversitesi Sağlık Merkezinden yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakılarak büyük bir alev topuna dönüştüğü görüldü.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi uçağın düşme nedeni araştırılıyor.

ETİKETLER
ABD Hawaii Uçak Kazası
Sıradaki Haber
AB'nin Rus vatandaşlara yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırmaya hazırlandığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:44
Galatasaray Ajax'ı Osimhen'in golleriyle devirdi
00:47
AB'nin Rus vatandaşlara yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırmaya hazırlandığı iddia edildi
00:11
Fransız şirketi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava ertelendi
23:57
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
00:02
Bakan Bolat: KOBİ'lerimizi, esnafımızı korumak için mücadele sarf ediyoruz
23:38
Trump, Güney Afrika'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ