Dünya
AA 06.11.2025 00:40

AB'nin Rus vatandaşlara yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırmaya hazırlandığı iddia edildi

Avrupa Birliği'nin (AB), Rus vatandaşlara yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırmaya hazırlandığı, sadece "tek girişli vize" vermek için düzenleme yapacağı iddia edildi.

AB'nin Rus vatandaşlara yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırmaya hazırlandığı iddia edildi

Politico haber sitesinin AB kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bu düzenleme, Ukrayna’ya yönelik devam eden savaş nedeniyle Moskova’yı cezalandırma çabalarının bir parçası olacak.

Yeni düzenlemeyle, Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizeleri yerine sadece "tek girişli" vize verilmesi planlanıyor.

AB Komisyonu'nun insani nedenler ya da AB vatandaşlığı bulunan kişiler için bazı istisnalar uygulamayı öngören düzenlemeyi bu hafta açıklaması bekleniyor.

Diğer taraftan vize verme yetkisi üye ülkelerin ulusal yetki alanında bulunuyor.

AB Komisyonu'nun süreci zorlaştırma imkanına sahip olmasına rağmen, Rus vatandaşlarına yönelik tam kapsamlı bir yasak getirme yetkisi bulunmuyor.

AB, 2022'de Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını açıklamış, daha sonra da Rus vatandaşlarına yönelik vizelerle ilgili daha sıkı kısıtlamalar getirmek üzere yeni kurallar hazırlamıştı.

Rusya Avrupa Birliği
Fransız şirketi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava ertelendi
OKUMA LİSTESİ