Parçalı Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2025 05:20

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin batısındaki Yamun kasabasına düzenledikleri baskın sırasında bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, katil İsrail güçlerinin, Cenin'in batısındaki Yamun kasabasına baskın düzenleyen İsrail güçlerine Filistinli gençlerin taş atarak karşılık verdiği ve olaylar sırasında bir gencin İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

İşgalci İsrail güçlerinin, ambulans ekiplerinin yaralı gence ulaşmasını engellediği ifade edilen haberde, yaralı gencin gözaltına alınarak bilinmeyen yere götürüldüğü ve akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

Haberde, dijital platformlarında İsrail askerlerinin yaralı gencin bulunduğu yerin yakınlarına konuşlandırıldığını ve ona ambulans ekiplerinin ulaşmasının engellendiğini gösteren görüntülere de yer verildi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD 40 havalimanında kapasiteyi yüzde 10 azaltacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:54
Devrim niteliğindeki ilaç en ölümcül kanser türlerinden birinde umut vadediyor
06:47
Yapay zekanın yetenekleri hatalı testler nedeniyle abartılıyor olabilir
06:46
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor
06:41
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
06:40
Yaban hayatı parkı maddi yetersizlik nedeniyle aslanları öldürdü
06:33
Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
Dolunay gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu
FOTO FOKUS
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
Hamilelikte gribal enfeksiyonlara dikkat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ