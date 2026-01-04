Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
AA 04.01.2026 17:51

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına tepki göstermek için Beyaz Saray önünde gösteri düzenlendi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi Beyaz Saray önünde protesto edildi
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini kınamak amacıyla birçok gösterici Beyaz Saray önünde toplandı.

Göstericiler, "Petrol için kan dökülmesin", "Bu savaş yasal değil", "ABD ellerini Latin Amerika'dan çek" ve "Kongre, Trump'ın savaşını durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD, Venezuela'ya saldırdı: Maduro ülke dışına çıkarıldı
ABD, Venezuela'ya saldırdı: Maduro ülke dışına çıkarıldı

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

