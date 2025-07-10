Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2025 08:42

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı

Texas'ın Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

ETİKETLER
ABD Sel Donald Trump
Sıradaki Haber
Nvidia, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak 4 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk halka açık şirket oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:22
Uyuşturucu satıcılarına yönelik Bursa'daki operasyonda 304 şüpheli yakalandı
09:13
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı
09:06
Küresel piyasalar Fed'in ardından pozitif seyrediyor
09:15
Gümrük Muhafaza ekipleri 1,6 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirdi
09:10
CHP'li Şile Belediyesine yolsuzluk operasyonu
07:34
Nvidia, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak 4 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk halka açık şirket oldu
Kaliforniya'da dolunay
Kaliforniya'da dolunay
FOTO FOKUS
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ