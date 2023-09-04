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Dünya
AA 04.09.2023 17:43

ABD'nin San Francisco kentinde evsizlerin oranı artıyor

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde düşük gelirin ayın sıra ev ve kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle evsizlerin oranı artarken, soruna yönelik harcamalar da bununla bağlantılı yükseliyor.

ABD'nin San Francisco kentinde evsizlerin oranı artıyor
[Fotograf: AA]

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden San Francisco'da konut maliyetlerinin artması, özellikle düşük gelirli bölgelerde yaşayan sakinleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

Hayat pahalılığı nedeniyle evsizlerin oranı gittikçe artarken, maliyetleri karşılayamadıkları için evlerinden olan insanların bir kısmı da sokaklarda yaşıyor. San Francisco'da evsiz sayısının artmasının en önemli nedenleri arasında büyük ölçüde uyuşturucu bağımlılığı gösteriliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

California'da 2020'den bu yana evsizlere yaklaşık 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Eyalete bağlı San Francisco'da ise 2016'dan bu yana evsizlere ayrılan bütçe 224 milyon dolardan 672 milyon dolara yükseldi.

ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının 2022 verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 582 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Özellikle California, Vermont ve Oregon eyaletleri, evsizlerin en fazla bulunduğu eyaletler olarak biliniyor.

ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliğine göre de ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyor.

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