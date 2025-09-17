Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.09.2025 17:58

ABD'nin Porto Riko'ya 6 adet İHA konuşlandırdığı tespit edildi

ABD'nin, 6 adet MQ-9A Reaper insansız hava aracını (İHA), Porto Riko'daki Rafael Hernandez Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırdığı haritalar paylaşıldı.

ABD'nin Porto Riko'ya 6 adet İHA konuşlandırdığı tespit edildi

Çinli uzay istihbarat şirketi MizarVision tarafından yayımlanan bir görüntüde, 9 Eylül'de Porto Riko'nun Aguadilla kentindeki Rafael Hernandez Havalimanı'na park edilmiş 6 adet Reaper tipi İHA'ların tespit edildiği görüldü.

ABD'nin Karayipler bölgesinde bulunan Porto Riko'ya insansız hava araçları (İHA) konuşlandırması, ABD-Venezuela ilişkilerinde gerilime yol açabileceği yönünde yorumlara neden oluyor.

ABD yönetimi, bölgedeki yasadışı faaliyetleri engelleme iddiasıyla Karayipler'deki askeri gücünü artırdığını savunuyor.

Venezuela yönetimi ise ABD'nin Venezuela'da rejim değişikliği peşinde olduğunu ve bunun için bahaneler ürettiğini öne sürüyor.

ABD, daha önce Karayip adalarının Venezuela'ya bakan güney bölgesinde, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiği iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırıya ilişkin, "Lütfen bunu ABD'ye uyuşturucu sokmayı düşünen herkese bir uyarı olarak kabul etsin" açıklamasında bulunmuştu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas​​​​​​​ Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

ETİKETLER
ABD Venezuela İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bu yıl "beyin yiyen amip"ten 19 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:36
TEKNOFEST ziyaretçileri oluşturulan özel alanda Çelik Kubbe'yi deneyimliyor
18:26
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile bir araya geldi
18:15
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
17:28
THY’den yeni hat: İstanbul-Sevilla seferleri başladı
17:18
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bu yıl "beyin yiyen amip"ten 19 kişi öldü
Gazze’de yerinden edilen siviller El-Bureyc’te çadır kuruyor
Gazze’de yerinden edilen siviller El-Bureyc’te çadır kuruyor
FOTO FOKUS
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ