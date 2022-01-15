Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 11 adet artarak 492'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 205 adet arttı.

Perşembe gününü 84,47 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 86,36 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 84,28 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,12 dolar seviyesinde tamamlamıştı.