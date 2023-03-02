Savcılık yetkilileri, Muffley'in, Florida eyaletindeki Orlando Sanford Uluslararası Havalimanı'na gidecek Allegiant Hava Yollarına ait uçağa içinde patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunan bagaj sokmak suçlamasıyla yargılanacağını belirtti.

Güvenlik yetkililerinin uyarısıyla Muffley'in bagajında yapılan aramada, havai fişeklerde kullanılan patlayıcı toz içeren fünyeli bir düzenek bulunduğunu belirten yetkililer, "Valizde ayrıca, bütan gazı tüpü, çakmak, toz tortu içeren boru, bataryalı kablosuz matkap ve siyah bant ile birbirine bağlanan iki akım cihazı bulundu." ifadesini kullandı.

Bagajını teslim ettikten sonra uçağa binmeden havalimanından ayrılan Muffley'in FBI görevlileri tarafından Lansford'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi.

Muffley'in, hakim karşısına çıkana kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.