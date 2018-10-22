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ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılık kararına İngiltere'den destek

ABD Başkanı Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamasının ardından, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'dan Trump'a destek geldi.

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ABDnin nükleer anlaşmadan ayrılık kararına İngiltereden destek

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamasının ardından, "İngiltere, kararlı bir biçimde ABD'nin kararının yanındadır" dedi.

Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın "alay konusu" olduğunu söyleyen ve Rusya'yı ABD ile imzaladığı anlaşmayı tehlikeye atmakla suçlayan Williamson, Kremlin'i "düzene girmeye" çağırdı.

Uluslararası kriz yaratan eski ajan Sergey Skripal olayı ve Moskova merkezli siber saldırı iddialarının ardından İngiltere ve Rusya arasındaki siyasi gerilim son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

Kaynak: AP

Etiketler: rusya, nükleer anlaşma, İngiltere, abd
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