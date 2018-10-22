Çin'in güneyinde dev bir mağara keşfedildi

Çin-İngiltere ortak keşif ekibi, Çin Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'nin güneyindeki Fengshan ilçesinde bir araştırma yaptı. Sonucunda ise Nongle obruğunun bulunduğu alanda 6,7 milyon metreküp büyüklüğünde bir mağara keşfedildi.

200 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 118 metre derinliğinde olan obruğun dibinde çökmeler nedeniyle büyük bir mağara yer alıyor.

Keşif ekibi yavaşça aşağı inebilmek için halattan yararlandı. Ayrıca ekip, mağaranın içini yer altı salonlarını taramak için gelişmiş 3D teknolojisini kullandı.

Obruğun dibinde koridor, salon, çukur ve çok sayıda çökmüş kaya bulunuyor. Mağara aynı zamanda dünyanın en yüksek karstik mağarası.

Bu keşif, karstik yer şekilleri araştırmalarında ve turizm kaynaklarının geliştirilmesinde büyük değere sahip.

Kaynak: Reuters