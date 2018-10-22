"Başsız tavuk deniz canavarı" Doğu Antarktika'da görüntülendi

Gerçek adı Enypniastes eximia olan fakat yaygın olarak "başsız tavuk deniz canavarı" olarak bilinen deniz canlısı, Doğu Antarktika'nın derin sularında yüzerken görüntülendi.

Görüntüler, Avustralya Antarktika Bölümü araştırmacılarının geliştirdiği kameraların, olta takımlarıyla okyanusun 3 kilometre derinliğine gönderilmesiyle elde edildi.

Güney Okyanusu'nda ilk kez görülen bir deniz hıyarı türü olan başsız tavuk deniz canavarının görüntüleri, daha önce ilk kez 2017'de Meksika Körfezi'nde kaydedilmişti.

Kaynak: The Guardian, Australian Antarctic Division