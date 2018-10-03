Putin'den eski ajan Skripal'e "alçak ve hain" suçlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında katıldığı bir panelde, küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yaptı.

Skripal olayının yapay bir şekilde abartıldığını öne süren Putin, "Haberlere baktığımda, sanki Skripal’in bir çeşit insan hakları savunucusu olarak gösterilmeye çalışıldığını görüyorum" diye konuştu.

"Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak"

Skripal etrafında gelişen olayların eninde sonunda sona ereceğini anlatan Putin, "Kendisi anavatanına ihanet eden bir ajan ve alçak. Bu konuda hakkındaki spekülasyonlar ne kadar erken biterse o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Putin, "bazı insanların gelip Skripal gibi evsizleri zehirleyecekleri" fikrini saçma bulduğunu belirterek, "Daha önce söylediğim gibi, kendisi bir haindi ve yakalandı. Burada 5 yıl hapiste kaldıktan sonra onu bıraktık. Bu kadar" dedi.

"Petrol fiyatları için Trump aynaya baksın"

Konuşmasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelere de değinen Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor. Kendisi kısmen de haklı. Ancak petrol fiyatlarının neden yüksek olduğunu görmek istiyorsa aynaya bakmalı" değerlendirmesini yaptı.

Petrol fiyatlarının, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları nedeniyle yükseldiğini savunan Putin, "Ayrıca Venezuela ve Libya’daki siyasi gelişmelerin de fiyatlarda önemli bir rolü var. Rusya için varil başına 65-65 dolarlık seviyeler tatmin edici düzeydedir" dedi.

Putin, ABD’nin dolar işlemlerine yönelik değerlendirdiği yaptırımları da eleştirerek, "ABD, doların güvenilirliğini zedeleyerek büyük bir hata yapıyor. Bu tüm imparatorlukların yaptığı bir hatadır. Her şey istikrarlı görünür ve olumsuz sonuçların yaşanmayacağı düşünülür. Fakat hayır, olumsuz sonuçlar mutlaka ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Skripal olayı

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.

İngiliz polisi, Skripal olayının faili olarak 2 Rusya vatandaşının fotoğraflarını yayınlamış ve isimlerini Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA