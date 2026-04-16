Ankara
AA 16.04.2026 09:26

ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahale planlarını hızlandırdığı öne sürüldü

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Küba'ya yönelik olası askeri müdahale ihtimaline karşı hazırlıklarını artırdığı iddia edildi.

ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahale planlarını hızlandırdığı öne sürüldü

USA TODAY gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) öncülüğünde Küba'ya yönelik olası bir operasyon için askeri planlamalar hız kazandı.

Yetkililer, söz konusu direktiflerin, ABD ile Küba arasında son dönemde artan gerilimin bir yansıması olduğunu savunarak, bu gerilimin Trump yönetiminin ocakta Küba'ya petrol sevkiyatlarını kısıtlamasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

Pentagon'dan USA TODAY'e yapılan açıklamada ise farklı senaryolara yönelik planlamaların rutin olduğuna işaret edilerek, Trump'ın talimatları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olunduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.

