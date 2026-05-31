Dünya
AA 31.05.2026 11:19

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü tekneyi vurdu

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

30 Mayıs'ta "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü, ABD askeri gücünün ise zarar görmediği belirtildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Hacılar 'veda' tavafında
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
