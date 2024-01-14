Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.01.2024 20:46

ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddiası

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin "sabrının tükendiği" öne sürüldü.

ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddiası
[Fotograf: Reuters]

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetimi 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller veriyor.

Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesi ve Gazze'de devam eden sivil kayıplar Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtı.

Biden ve Netanyahu 20 gün boyunca görüşmedi

ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor." sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.

İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir." ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.

Netanyahu, Gazze'de savaş sonrasını konuşmak için isteksiz

Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen habere göre, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisi bu oldu.

Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.

Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

ETİKETLER
İsrail ABD
Sıradaki Haber
Pakistan'da binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
İstanbul'da yaya yollarını kullanan motosikletlere ceza kesildi
21:41
Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi
21:43
Pakistan'da Senatoya genel seçimlerin ertelenmesi için 3. defa yasa tasarısı sunuldu
21:10
Filistin: İsrail, 100 günde Gazze'de, tarihin en büyük insani felaketinin yaşanmasına neden oldu
21:42
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
21:06
10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
Gazze'deki prematüre bebeklerin yaşamı elektrik kesintileri nedeniyle "ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya
FOTO FOKUS
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ