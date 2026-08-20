Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.08.2026 09:16

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri için gizli geçiş koridoru oluşturduğu iddia edildi

ABD ordusunun, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturduğu iddia edildi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri için gizli geçiş koridoru oluşturduğu iddia edildi

Axios'un ismini vermeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında her gece 15 ila 20 petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.

ABD'li yetkililer, bu yolla Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

Bu miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına denk geldiğini belirten yetkililer, ancak bunun küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına önemli katkı sağladığını ileri sürdü.

Yetkililer, operasyonun yalnızca petrol yüklü tankerlerin güvenli şekilde boğazdan çıkarılmasını kapsamadığını, ABD ordusunun boş tankerlerin de Umman Denizi'nden, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Operasyonun ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden yönetildiğini ileri süren yetkililer, gemilerin her gece belirlenen saat aralıklarında, biri boğazdan çıkış diğeri giriş olmak üzere iki ayrı konvoy halinde hareket ettiği ve ABD ordusunun yönlendirmeleri doğrultusunda güney kanalından geçtiği iddiasında bulundu.

ABD'li yetkililer, operasyonun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'ın radar ve deniz gözetleme sistemlerini hedef aldığı iki haftalık askeri operasyonun ardından mümkün hale geldiğini ifade etti.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı Petrol İran
Sıradaki Haber
İspanya'nın, Fas'tan Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
Brent petrolün varili 91,82 dolardan işlem görüyor
09:38
Altının gramı 6 bin 923 liradan işlem görüyor
09:22
81 ilde kırtasiye denetimi: 367 işletmeye yaptırım
09:18
Kenya'da Amboseli Milli Parkı ve çevresinde ölen fillerin sayısı 17'ye yükseldi
09:16
İspanya'nın, Fas'tan Sebte'ye geçen 500 çocuğu ana karaya kabul etmeye hazırlandığı iddia edildi
09:11
Endonezya'da 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 71'e yükseldi
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenecek
ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ