Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukraynalı mülteci çocuklar ve anneleri için eğitim desteği ve terapi sunan UNICEF merkezini ziyaret eden Greenfield, burada Polonyalı yetkililerle de görüştü.

Greenfield, kış mevsiminde yaşanabilecek elektrik kesintilerinin ve daha fazla Ukraynalının Polonya'ya gitmesine ilişkin acil durum planlarının görüşüldüğüne değindi.

Polonya halkına ve hükümetine Ukraynalılara sağladıkları "muazzam" yardım için teşekkür eden Greenfield, 8 Kasım'da da Ukrayna'yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Greenfield, bir gazetecinin ABD ara seçimlerinin Kiev'e verilen desteğe etkisini sorması üzerine ise "Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin iki taraflı olduğu gerçeğinden başka bir şey düşünmedim, bu yüzden seçimlerin bu desteğe etkisi olmayacaktır. Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırıları sona erene kadar Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteği almak için Kongre ile çalışmaya devam edeceğini biliyorum" şeklinde konuştu.