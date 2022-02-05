Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mesajında şu ifadeler yer aldı:
"ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi’ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun."
#BüyükelçiFlake: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı #RecepTayyipErdoğan ve Eşi’ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun.” pic.twitter.com/tbzatbvLrR— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 5, 2022
Etiketler: ABD Emine Erdoğan Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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