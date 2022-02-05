Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mesajında şu ifadeler yer aldı:

"ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi’ne acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun."