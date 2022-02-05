Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

Emine Erdoğan: Anca beraber, kanca beraber

Emine Erdoğan da, twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntı yaparak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.