Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçmiş olsun mesajında, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu, mesajında şunları kaydetti; "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

@RTErdogan

ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.