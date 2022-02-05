Sınırda donarak ölen 19 göçmenle aynı anda Türkiye'ye geri itilen 1'i Hint, 3'ü ise Bangladeş uyruklu 4 göçmen yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Jandarmaya sığınan o göçmenler, hayatta kalmayı başardı. Ancak hala yaşadıkları şokun etkisindeler.

Türkiye umutları oldu

Yunanistan'ın darp edip çırılçıplak Türkiye'ye geri ittiği göçmenlerin önünde büyük bir belirsizlik, gözlerinde gelecek kaygısı var. Ancak tutundukları ve umutlarını bağladıkları tek nokta ise Türkiye.

Bütün umut yolcularıyla amaçları benzer. Avrupa'ya ulaşıp, iş bulup para kazanmak, ailesine para gönderebilmek.