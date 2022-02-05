Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ölüme terk edilen göçmenler Yunan zulmünü anlattı
Dünya Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmüne yeteri kadar ses çıkarmasa da insanlık dışı muameleye uğrayan göçmenlerin anlattıkları kan donduruyor. TRT Haber ekibi, 19 kişinin donarak öldüğü facianın tanıklarıyla konuştu.
Sınırda donarak ölen 19 göçmenle aynı anda Türkiye'ye geri itilen 1'i Hint, 3'ü ise Bangladeş uyruklu 4 göçmen yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.
Jandarmaya sığınan o göçmenler, hayatta kalmayı başardı. Ancak hala yaşadıkları şokun etkisindeler.
Türkiye umutları oldu
Yunanistan'ın darp edip çırılçıplak Türkiye'ye geri ittiği göçmenlerin önünde büyük bir belirsizlik, gözlerinde gelecek kaygısı var. Ancak tutundukları ve umutlarını bağladıkları tek nokta ise Türkiye.
Bütün umut yolcularıyla amaçları benzer. Avrupa'ya ulaşıp, iş bulup para kazanmak, ailesine para gönderebilmek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Edirne
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