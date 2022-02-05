Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

Demir, "Semalarmızda hür ve özgür BaykarTech üretimi Bayraktar TB2’lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA’larda yerli imkanlarla ürettiğimiz CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.