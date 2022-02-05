Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni SİHA teslimatı
Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları yapıldı. SİHA'larda yerli imkanlarla üretilen Elektro-Optik Sensör Sistemi CATS kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.
Demir, "Semalarmızda hür ve özgür BaykarTech üretimi Bayraktar TB2’lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA’larda yerli imkanlarla ürettiğimiz CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Bayraktar İsmail Demir Savunma Sanayii SİHA
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