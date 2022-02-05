Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçmiş olsun mesajında, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçmiş olsun mesajında şunları kaydetti; "Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim,her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim,merhamet,muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin...Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak, "Dualarımız sizlerle efendim." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum." dedi.