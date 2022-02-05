Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın @RTErdogan ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın #Covid19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette Zelenskiy ile bir araya gelmişti.
Etiketler: Emine Erdoğan Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna
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