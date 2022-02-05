Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın COVID-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın @RTErdogan ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın #Covid19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarette Zelenskiy ile bir araya gelmişti.