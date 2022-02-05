2009'da yasal zemini hazırlanan ancak uzun yıllar yürürlüğe girmeyen ve 2018'de tekrar gündeme alınan müfredat ile ortaokul, lise ve lise üst sınıflarda görev yapmak için şu an eğitim alanların yanı sıra ilkokullar için de Türkçe öğretmenleri yetiştirilecek.

2018'de konunun gündeme alınmasına öncülük edenlerden eğitimci Ahmet Ünalan, söz konusu müfredat sayesinde Türkçe ana dil dersinin ilkokullarda yüzde 50'nin üzerinde bir kredi puanı ile verilebileceğini, bunun Türk öğrenciler için olduğu kadar Türkçe öğretmen ihtiyacı için iyi bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.

2022 yaz tatilinden itibaren eğitim bakanlığının atadığı iki misafir öğretim görevlisiyle Türkçe öğretmenlik eğitiminin başlayacağını söyleyen Ünalan, bu eğitimde taşıyıcı enstitülerin Yabancı Dil Eğitimi Almanca Bölümü ve Türkoloji bölümü olacağını ifade etti.

Sürece Türk veli ve öğretmen örgütlerinin destek verdiğini aktaran Ünalan, "İlkokul öğretmenlik eğitiminin toplam kredi puanlarının yarısından fazlasının Türkçe dersleriyle tamamlanması mümkün olacak. İlkokul öğretmenlik eğitimi alan Türk öğretmen adayları Türkçe diline hakim olmalarının avantajını görecekler" dedi.