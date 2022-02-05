Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Fransa ve Danimarka ile gerilimi ve Rusya ile iş birliğini değerlendirdi.

Maiga, Fransa'nın, tüm uluslararası finans kuruluşlarındaki temsilcileri aracılığıyla Mali'ye yönelik kalkınma projelerini engellemeye çalıştığını söyledi.

Maiga, 9 Ocak'ta düzenlenen Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) zirvesinin tarihini ve alınacak yaptırımları Fransa'nın neredeyse zirveden bir ay önce açıkladığını ifade etti.

"Fransa askeri iş birliklerini ihlal ediyor"

Fransa'yı askeri iş birliği anlaşmalarını ihlal etmekle de suçlayan Maiga, Fransa'nın ülkenin kuzeyindeki askeri üssü Mali devletine bildirmeden terk etmeye karar verdiğini anımsattı.

Maiga, o zaman Fransa'nın askeri üs kurmasına olanak tanıyan iş birliği anlaşmasını gözden geçirme kararı aldıklarını dile getirdi.

ECOWAS'ın Mali ile ilgili kararları, Fransa ve Avrupa medyasında yazılıp çizilenleri dikkate alarak vermesine de şaşırdıklarını kaydeden Maiga, Mali'deki mevcut yönetimin dünyada son 20-30 yıldaki gelişmeler ışığında, tarihten dersler çıkararak durumu analiz ettiğini söyledi.

"Libya'dan silah ve mühimmatla gelen ayrılıkçı grupların arkasında Fransa var"

Maiga, Fransa'nın Barkhane Operasyonu, Birleşmiş Milletler'in MINUSMA misyonu, Avrupa'nın Takuba Görev Gücü ve G5 Sahel Gücü'ne karşın güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Maiga, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'dan bölgeye gelen ayrılıkçı grupların Fransa tarafından desteklendiğini söyledi.

"Sadece kuzeyde başlayan terör toprakların yüzde 80'ine yayıldı"

Mali'de 2013'teki darbe sonrası kurulan geçiş hükümetinin Fransa'dan yardım istediği ve Fransa'nın da buna yanıt verdiğine işaret eden Maiga, Fransa'nın bugün kendilerini "meşru olmamakla" itham ederken yine sözde meşru olmayan geçiş hükümetinin talebi sonrasında bölgede Serval Operasyonu başlattığını hatırlattı.

"Mali'ye gelmek isteyen devletler yazılı anlaşma imzalamalı"

Maiga, Danimarkalı askerlerin, Takuba Görev Gücü bünyesinde ülkeye gönderilmesi ve akabinde çıkan krize ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Takuba Görev Gücü yaklaşık 2 yıldır topraklarımızda ama terörle mücadelede elde var sıfır. Takuba'ya asker gönderen tüm devletlerin Mali ile yazılı anlaşma imzalaması gerekiyor. Mali bir dizi ülkeye davetiye yolladı. Bir ülke eğer Mali'ye gelmek istiyorsa topraklarımızdaki askeri angajman şartlarını net şekilde ifade edeceği resmi yazılı bir anlaşma yapılması lazım. Bazı Avrupa ülkeleri neden böyle bir anlaşma imzalamadan Mali'ye gelmeye karar veriyorlar anlamış değiliz. Danimarka ile aramızda yaşanan şey tam da bu. Danimarkalılar iznimiz olmadan ülkemize geldi. Onlara bu konuda hem fikir olmadığımızı söyledik."

"MINUSMA'nın amacı askeri üslerde casusluk yapmak değil"

Maiga, bunun yanı sıra son dönemde Fransa ve MINUSMA'nın yasa dışı şekilde hava sahasını kullandıklarını söyledi.

"9 yıldır oynanan tüm oyunları görüyoruz. Hatta son dönemde ECOWAS'ı Mali'ye karşı haksız, hukuka aykırı ve gayri meşru kararlar almaya zorladıklarını görüyoruz zira bu kararların hiçbir yasal dayanağı yok. Topyekun ambargo" diyen Maiga, sınırlarını Mali'ye kapatan ECOWAS ülkelerinden birinden havalanan Fransız askeri uçaklarının Mali hava sahasını kullandığını kaydetti.

"Fransa, AB ülkelerini Mali ile ilgili gizli gündeme sürüklememeli"

Maiga, MINUSMA'ya ilettikleri talebin benzerini de Danimarka'ya ilettiklerini ve aralarındaki anlaşma şartları yerine getirilene kadar askerlerini geri çekmelerini istediklerini söyledi.

"Mali'yi Batı ile Rusya arasındaki jeopolitik savaşa kurban etmek istiyorlar"

Başbakan Maiga, Rusya ile son dönemde savunma alanında imzalanan iş birliklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Mali'nin, ülke güvenliğinin yeniden sağlanmasına yardımcı olacak herkesle çalışmaya hazır olduğunun altını çizen Maiga, ülkesinin egemenliği ve halkın onurunun müzakereye açık olmadığını söyledi.