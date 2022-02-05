Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Bloomberg'in gafının “Washington, Londra ve diğer Avrupa başkentlerinden gelen sayısız saldırgan açıklamaların yol açtığı [gerginliklerin] tehlikelerini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Sözcü RIA Novosti'ye verdiği demeçte , "Bu, olağanüstü bir gerilim ortamının yaratabileceği sonuçların bir örneği" dedi.

Ayrıca yaşananların, bu tür duyuruların nasıl “onarılamaz hasarlara” yol açabileceğinin bir örneği olduğu konusunda da uyardı.

Peskov , "Sanırım 'sahte haber' yerine, mantıklı olan 'Bloomberg haberleri' diyebiliriz" dedi .

Ne olmuştu?

Bloomberg haber sitesi, canlı hesabından 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınlamıştı.

Haber yayınlandıktan sonra yaklaşık yarım saat manşette kalmıştı. Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür dilemişti.