Kremlin'den Bloomberg'in işgal haberine sert tepki
Kremlin, Bloomberg tarafından yanlışlıkla yayınlandığı açıklanan 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' haberine sert tepki gösterdi. Peskov, "sanırım artık yalan haber yerine Bloomberg haberi terimini kullanabiliriz" dedi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Bloomberg'in gafının “Washington, Londra ve diğer Avrupa başkentlerinden gelen sayısız saldırgan açıklamaların yol açtığı [gerginliklerin] tehlikelerini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.
Sözcü RIA Novosti'ye verdiği demeçte , "Bu, olağanüstü bir gerilim ortamının yaratabileceği sonuçların bir örneği" dedi.
Ayrıca yaşananların, bu tür duyuruların nasıl “onarılamaz hasarlara” yol açabileceğinin bir örneği olduğu konusunda da uyardı.
Peskov , "Sanırım 'sahte haber' yerine, mantıklı olan 'Bloomberg haberleri' diyebiliriz" dedi .
Ne olmuştu?
Bloomberg haber sitesi, canlı hesabından 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınlamıştı.
Haber yayınlandıktan sonra yaklaşık yarım saat manşette kalmıştı. Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür dilemişti.