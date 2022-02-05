5 Şubat 1994.. Bosna-Hersek tarihinin en acılı günlerinden biri...

Saraybosna Kuşatması sürerken Sırp birlikleri sivillere yönelik en kanlı saldırılardan birini düzenledi. Hedefte Markale pazar yeri vardı. Atılan havan topuyla, 68 sivil hayatını kaybetti, 144'ü yaralandı.

Üzerinden 28 yıl geçti ama acılar, dün gibi taze...

Yaşamını yitirenler anıldı

Markale pazar yeri katliamında yaşamını yitiren 68 kişi, Saraybosna'da düzenlenen törenle anıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kısa tutulan programda hayatını kaybedenler için dualar edildi,çiçekler bırakıldı...

1995’te İkinci Markale Katliamı

5 Şubat'taki saldırı, Markale pazarına düzenlenen ilk saldırıydı. Sırp askerleri pazar yerini 18 ay sonra 28 Ağustos 1995'te bir kez daha hedef aldı.

İkinci saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti, 84’ü yaralandı.

Saraybosna kuşatması 44 ay sürdü

5 Nisan 1992'de başlayan Saraybosna kuşatması dünya tarihinin en uzun kuşatmalarından biri oldu.

44 ay süren kuşatmada şehre günde 300 ile 3 bin 500 arasında bomba düşüyordu.

Bombardımanlarda bin 601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 kişi öldürüldü.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı



Markale katliamı dahil, Saraybosna'nın kuşatılması sırasında işlenen suçlar nedeniyle Bosna Sırp ordusu komutanı Stanislav Galiç müebbet hapis cezasına çarptırıldı.