Liderler, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini ayrıntılı olarak ele aldı.

İnsani meseleler, sınırlandırma ve sınır belirleme meseleleri görüşüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev toplantıda, Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan 3 bin 890 vatandaşın akıbetinin belirlenmesi ve toplu mezarların bulunması konularına dikkat çekti.

Kara ve demiryolu ile ulaşım koridoru açılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kurtarılan toprakların mayından temizlenmesinin de altını çizdi.