Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AP]
Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığı duyuruldu.
Filipin Yangından Korunma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin başkentinde bulunan Rus büyükelçiliğinin ikinci katında dün gece saatlerinde yangın çıktığı aktarıldı.
Açıklamada, yangının birkaç saat sonra kontrol altına alındığı kaydedildi.
Yangın nedeniyle elçilikteki personel ve ailelerinin binadan tahliye edildiği aktarıldı.
İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle binada yaklaşık 2 milyon dolarlık hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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