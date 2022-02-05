Rusya ve Çin Batı politikalarına karşı çıkan iki ülke. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sürekli birlikte hareket eden ve veto kartını eşgüdümlü kullanan iki büyük güç. Sovyetler Birliği döneminde araları açılsa da, iki eski ideolojik ortak...

"Startejik ortaklık"



Günümüzde ise, Moskova ve Pekin hem ticari ortak hem de siyasi müttefik. İki ülkenin, ABD ve Batı ile yaşadığı sorunlar bu ittifakı daha da perçinliyor. Öyle ki, taraflar bu durumu artık "stratejik ortaklık" olarak tanımlıyor.

Yeni bir dünya düzeni arayışı içinde olan Rusya ve Çin, Batı’ya karşı ortak adımlar atıyor. Siyasi ve askeri ittifaklarını perçinleyen bu iki ülke, dünya finans ve ekonomik sistemine birlikte meydan okuyor.

Liderler, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nın açılışını birlikte yaptı

2022 Kış Olimpiyat oyunlarının açılışı öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin devlet başkanı Şi Jinping, bir kez daha bir araya geldi.

Ortak dış politika arayışı

Liderler, ortak dış politika ve ekonomik gelişim belgesini imzaladı.

Bu belge yalnızca ilişkileri derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Batı'ya da net mesajlar verdi.

Batı'ya net mesajlar verildi

2021 yılında 147 milyar doları aşan, rekor düzeyde dış ticaret hacmi yakalayan Rusya ve Çin, Batı ile artan gerilimde çok kutuplu bir dünya düzeni vurgusu yaptı.

Putin ve Şi imzaladıkları belgeyle, NATO'ya daha fazla doğuya doğru genişlememesi için çağrıda bulundu.

Pekin, Moskova’nın Batı’dan istediği güvenlik garantilerini destekliyor

Ukrayna krizi daha da büyürse, Moskova ve Pekin'in ortak adım atacağına dikkat çekildi. İki başkent de tek taraflı Batı yaptırımlarına karşı çıkacakları taahhüdünde bulundu.

Moskova'nın Batı başkentlerinden istediği güvenlik garantilerini Pekin'in koşulsuz olarak desteklediği ifade edildi.

Yeni bir ekonomik düzen arayışı

Rusya ve Çin, dünya finans düzenini değiştirmekte de kararlı.

Rusya'nın Ukrayna kriziyle bağlantılı olası Batı yaptırımlarıyla SWIFT sisteminden dışlanması riski, Moskova'yı çok rahatsız ediyor.

Çin ise, dış ticarette dolardan kurtulmakla kalmayıp, Batı yaptırımlarından etkilenmeyen bir cari işlemler sistemi kurmayı hedefliyor.

Rusya'nın Batı’ya karşı en büyük güvencesi askeri gücü

Pekin'in bu konudaki en büyük destekçisi olan Moskova, Batı'nın ekonomideki mukayeseli üstünlüğüne bu şekilde son vermek istiyor.

Ancak bunu gerçekleştirmenin yıllar alacağını bilen Moskova, şimdilik Batı'ya karşı en önemli kozu olan ordu gücünü kullanıyor.

Ukrayna sınırlarında ve Belarus içerisinde konuşlandırılan on binlerce asker bunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor.