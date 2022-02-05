Gerçek bir köpeğin yaptığı her şeyi ve daha fazlasını yapabiliyor.

Robot Köpek Panda-5’i Trthaber Pekin kış olimpiyat oyunları için kurulan stantta görüntüledi.

Robot köpek hünerlerini sergiledi.

Yerden sıçrama ve geri gitme kabiliyeti olan Panda-5’in yük taşıma özelliği de var.



32 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi var. Özellikle sanayi üretim tesislerinde çeşitli görevlerde kullanılabilir.

Robotik kol olarak itfaiye ekiplerine yardımcı olabilir. Üzerindeki kamera sistemleriyle uzaktan görüş ve kontrol imkanı sağlar.

Panda-5 50 kg ağırlığında. Merdivenlerden inip çıkma kabiliyeti var.

Saatte maksimum 8 kilometre hıza ulaşabiliyor. 2 saatlik pil de ömrü var.



Öte yandan Panda-5 Henüz yapay zeka ile güçlendirilmemiş. Dolayısıyla uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.

Panda-5 bu sene ortasında piyasaya girmeye hazırlanıyor.

Satış fiyatı henüz belirlenmese de genel olarak sanayi ve üretim tesislerinde kullanılması bekleniyor.