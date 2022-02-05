Fransa’nın Atlantik Okyanusu açıklarında, yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü balık tespit edildi.

Bölgede balıkçılık faaliyetleri yürüten Margiris isimli tekneden boşaltılan balıklar çevre gruplarının tepkisini çekti.

Geminin sahibini temsil eden balıkçılık endüstrisi grubu PFA, meydana gelen sızıntının trol ağındaki bir yırtılmadan kaynaklandığını söyledi.

Sivil Toplum Kuruluşu Sea Shepherd France ise, olayın tesadüfi olduğuna inanmadığını, bunun yerine trol teknesinin işlemek istemediği bir balık türünü boşaltma girişimi olduğuna ve balıkların kasten boşaltıldığına inandığını söyledi.

Soruşturma istendi

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ölü balıkların görüntülerini şok edici olarak nitelendirdi ve ülkenin ulusal balıkçılık gözetim kurumundan kazayla ilgili soruşturma başlatmasını istediğini söyledi.

Margiris gibi trol tekneleri, bir kilometre uzunluğundaki sürükleme ağlarını kullanıyor ve balıkları gemide işliyor.

Avustralya'dan tepkilerle gönderilmişti

Eylemcilerin protestolarının ardından Margiris, 2012 yılında Avustralya sularını terk etmek zorunda kalmıştı.

Hollandalı Parleviliet & Van der Plas şirketine ait olan ve Litvanya bayrağı altında seyreden geminin halen Fransa kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.