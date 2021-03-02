Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamaya göre, Halilzad ile Gani'nin görüşmesinde Taliban ile Afganistan hükümeti arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.

Afganlar arası müzakere sürecinin hızlandırılmasının konuşulduğu görüşmede, bu konuda yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı vurgulandı.

Öte yandan Halilzad, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya geldi.

Parti liderleriyle "barış" konuşuldu

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi, Halilzad ile Abdullah arasında gerçekleşen görüşmede, Afganlar arası müzakereler ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı açıklandı.

Halilzad ayrıca Afganistan'daki siyasi parti liderleriyle barış konusunu görüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da ikinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmiş ve görüşmeler 22 Şubat'ta tekrar başlamıştı.