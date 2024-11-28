ABD'li YouTuber, kışkırtıcı içerikleri sebebiyle Güney Kore'de hapis cezasıyla karşı karşıya

CNN'in haberine göre, "Johnny Somali" takma adıyla tanınan 24 yaşındaki Ismael, Güney Kore'de bir markette kargaşaya neden olmakla suçlanıyor.

Yetkililer, Güney Kore'den ayrılması yasaklanan Ismael'in suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

Provokatif ve çoğu zaman saldırgan video içerikleriyle internette ün kazanan YouTuber Ismael'in, izleyici sayısını artırmak için Asya'daki ülkelerde yerel halkı taciz ettiği belirtiliyor.

Kasım başında, İkinci Dünya Savaşı'nda cinsel köleliğe maruz bırakılan kadınlara ait bir Güney Kore anıtına saygısızlık etmekle suçlanan Ismael, Güney Kore'de büyük bir öfkeye neden olmuştu. Yaşananların ardından ise YouTuber, internet üzerinden bir özür mesajı yayınlamıştı.