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Dünya
AA 18.10.2024 10:41

ABD'li senatör Sanders: Netanyahu'nun Filistinlilere saldırması için hiçbir gerekçesi kalmadı

ABD'li senatör Bernie Sanders, İsrail'in "Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğü" yönündeki açıklaması üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere saldırması için gerekçesinin kalmadığını söyledi.

ABD'li senatör Sanders: Netanyahu'nun Filistinlilere saldırması için hiçbir gerekçesi kalmadı

İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinvar'la ilgili açıklaması üzerine değerlendirmede bulunan Sanders, "Başbakan Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü ve üçte ikisi kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 42 bin Filistinlinin ölümüne ve 100 bin kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları sürdürmesi için artık hiçbir gerekçe kalmamıştır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesine engel olması, Gazze'deki yerleşim alanları, sağlık merkezleri ve altyapıyı yok etmesi için artık bir gerekçesinin kalmadığını kaydeden Sanders, Netanyahu'nun "ABD ve uluslararası hukukunu açıkça ihlal eden politikalarına" ABD'nin desteğinin devam etmemesi gerektiğini aktardı.

Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolardan fazla silah satışını engellemek için geçen ay sunduğu yasa tasarısına atıfta bulunarak, ABD Senatosu'nun kasımdaki toplantıda Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD) oylayacağını söyledi.

İsrail ordusu, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hamas ise Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine ilişkin iddialara dair henüz resmi açıklama yapmadı.

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