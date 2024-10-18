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Dünya
AA 18.10.2024 10:34

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'daki saldırılarını genişlettiğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya saldırıların genişletilmesi kapsamında bölgeye ek asker gönderildiğini bildirdi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'daki saldırılarını genişlettiğini duyurdu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, muharebe piyadelerinden oluşan askerlerin gece Cibaliya'daki saldırılara katıldığı belirtildi.

Bu kararın Cibaliya'daki saldırıların genişletilmesi kapsamında alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden kara saldırısı başlatmıştı.

Kara saldırılarının yanı sıra havadan da bombalanan Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor.

İsrail saldırının yoğun şekilde sürdüğü Cibaliya sakinlerine günlerdir gıda ve su dahil hiçbir insani yardımın ulaştırılmadığı aktarılıyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

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