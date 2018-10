ABD'li oyuncu Suudi Prensin mali desteğini reddetti

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, başrolünü üstleneceği foto muhabiri Lynsey Addario'nun hayatını anlatan yeni filmi için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın mali yardım teklifini geri çevirdi.

Libya ve Filistin gibi savaş bölgelerinde çalışırken cinsel taciz ve şiddetle yüz yüze kalan Addario, New York Times yazarlarından Nicholas Kristof ile Facebook üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi.

Hayatını konu alan "It's What I Do" adlı filmde Johansson'ın kendisini canlandıracağını aktaran Addario, Prens Muhammed Bin Selman'ın filme fon sağlamak istediğini açıkladı.

Addario, "Scarlett Johansson kesin bir dille reddetti. 'Bu adam Yemen'deki savaşı devam ettiriyor, kadınları cezaevine atıyor' dedi. Bu Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önceydi." diye konuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinen Addario, "Suudi Veliaht Prens, kendini gazetecilik ile güçlü bir kadın gazeteci yoluyla iyi bir şekilde bağdaştırmak istedi ancak görünen o ki aynı anda kendi ülkesinden bir gazeteciye işkence edip onu öldürmeye hazırlanıyormuş." ifadelerini kullandı.

Suudi Prens Muhammed Bin Selman ile şahsen tanışmadığını ancak Prensin kendini Batı'nın her alanında göstermeye çalıştığını düşündüğünü belirten Addario, "Muhammed Bin Selman'ın bu filme dahil olmasını istiyor muyum? Kesinlikle hayır. Tanrıya şükür bu işin içinde değil." dedi.

Prens Muhammed Bin Selman, son dönemde Kaşıkçı cinayetinin arkasında olmakla suçlanıyor ve dünya kamuoyundan ciddi eleştiriler alıyor.

Veliaht Prensin, ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı", gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA