CIA Başkanı Haspel 'Kaşıkçı' konusunda Trump'ı bilgilendirdi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel ABD'ye döndü. Haspel, konuyla ilgili Amerikan Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdi.

Açıklama Beyaz Saray'dan geldi. CIA Başkanı Haspel, Kaşıkçı olayına ilişkin Türkiye temaslarında edindiği bilgileri Trump ile paylaştı.

Reuters Haber ajansı, Haspel'in Türkiye'de Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini iddiasına yer verdi.

Haberde, ses kayıtları hakkında "inandırıcıydı" ifadesini kullandığı belirtildi. ABD'nin bu nedenle Suudi Arabistan'a daha fazla baskı uygulayabileceği ifade edildi.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaynak: TRT Haber