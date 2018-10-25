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Macron ve Trump Suriye konulu dörtlü zirveyi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirveyi ele aldıkları belirtildi.

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Macron ve Trump Suriye konulu dörtlü zirveyi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamaya göre, iki lider telefon görüşmesi yaptı.

Macron ve Trump zirve öncesi Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Fransız lider, İdlib bölgesinde ateşkesi sürdürmek ve Suriye'nin genelinde çatışmalara son vermek amaçlı siyasi müzakereleri derinleştirmekle ilgili detayları paylaştı.

Açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bu konuda Fransa'ya destek verdiği belirtilerek, "Fransa ve ABD, Suriye'de aynı siyasi, insani ve güvenlikle ilgili hedefleri paylaşmaktadır. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Macron’dan İstanbul’da yapılacak dörtlü zirveye bu pozisyonu taşımasını istedi." ifadesi yer aldı.

Görüşmede Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na da değinildi ve iki lider kısa süre içerisinde bu konuya dair Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşme niyetlerini bildirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Trump, Macron, suriye, görüşme, dörtlü zirve
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