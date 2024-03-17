ABD’li okul saldırganının babası da cinayetten suçlu bulundu

ABD’de 30 Kasım 2021’de Oxford Lisesi’ne silahlı saldırı düzenleyen 15 yaşındaki Ethan Crumbley, 4 öğrenciyi öldürerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baba James Crumbley (47), dün oğlunun kullandığı silahı evde güvenli bir şekilde emniyete almadığı ve olayda ihmali olduğu için kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu.

Ethan’ın annesi Jennifer Crumbley, 6 Şubat’ta oğlunun 4 kişiyi öldürmesinde ebeveyn ihmali göz önünde bulundurularak kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.

James ve Jennifer Crumbley, ABD'de çocuklarının silahlı saldırısından sorumlu tutulan ilk ebeveynler oldu.

Michigan Bölgesi Yöneticisi Dave Coulter karar ile ilgili olarak, saldırıda hayatını kaybeden çocukların ismini sayarak “Bu karar Madisyn, Tate, Hana ve Justin'i geri getirmeyecek ama bu aileler ve toplum için adalettir ve bunun için minnettarım. Ayrıca Savcı Karen McDonald ve ekibine bu çığır açıcı davadaki özverili çabaları için de minnettarım” dedi.