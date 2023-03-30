Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi
[Fotograf: AP]
ABD Merkez Bankası ile Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Wells Fargo'ya yaptırım riskinin yetersiz gözetimi nedeniyle 97,8 milyon dolar para cezası verdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), yaptırım uyum risklerinin geçmişteki yetersiz gözetimine dair Wells Fargo'ya verdiği cezaya ilişkin açıklama yaptı.
Wells Fargo'ya güvenli veya sağlam olmayan uygulamaları nedeniyle 67,8 milyon dolar para cezası verildiği açıklandı.
Wells Fargo'nun yetersiz gözetiminin, bankanın 2010-2015 yıllarında yaklaşık 532 milyon dolarlık yasaklanmış işlemi gerçekleştirmek üzere yabancı bir bankaya platform sağlayarak ABD yaptırım düzenlemelerinin ihlal edilmesine imkan tanıdığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu ihlaller için Wells Fargo'ya Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulananla toplam cezanın 97,8 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Etiketler: ABD
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